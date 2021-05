Briefkasten in Altshausen gesprengt

Einen öffentlichen Briefkasten der Post haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag gegen 23.55 Uhr in der Uhlandstraße gesprengt. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, wurde der Briefkasten vollständig zerstört und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Die herumliegenden Briefe konnten unbeschädigt von einem Mitarbeiter der Post eingesammelt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170 zu melden.