Im Riedwiesengraben in Ebersbach-Musbach ist am vergangenen Sonntag eine Fläche am Bachufer in Brand geraten. Die Feuerwehr musste das Feuer löschen, wie die Polizei mitteilt. Sie vermutet eine fahrlässige Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8036666.

Am Brandort lagen Reste einer verkohlten Holztür mit Türgriff. Vermutlich wurde die andernorts verbrannte Tür am Bachlauf entsorgt. Der starke Wind entfachte noch vorhandene Glut zu einem Feuer, durch das einige Quadratmeter der Uferfläche abbrannten. Die Feuerwehr, mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen angerückt, löschte die Flammen.