Boms macht Hollywood Konkurrenz

Der rote Teppich ausgerollt, die Popcornmaschine warmgelaufen: Im Bomser Dorfgemeinschaftshaus sind beim Narrenball die nominierten Stars zur „Oskarle“-Verleihung empfangen worden.

Zur Vorschau gab es traditionell den Einmarsch durch den Musikverein Boms, der mit der bekannten Filmmusik – dem Bomser Narrenmarsch – und einer anschließenden Schunkelrunde durch die Liveband „DaCapo“ die Verleihung eröffnete. Frisch gepudert trat hinter den Kulissen der allbekannte Moderator Michael Bertsch auf die Bühne und leitete den Hauptteil ein.

Der Abend begann mit der Verleihung des „Oskarle“ in der Kategorie Sketch, hierfür nominiert waren die Kellerhexen mit ihrem Sketch „Schneewitchen“, welcher als Kinderhit angekündigt wurde und dann doch so manche Wahrheit über Schneewitchen und ihre Zwerge auf der Bomser Höhe ans Licht brachte. Gefolgt von dem Mitstreiter „Kinosketch“, welcher anhand von Pantomime darstellte, was in einer Kinoreihe so alles vorkommen kann und den Saal damit zum Lachen gebracht hat. In der Kategorie Tanz und Gesang wurden nominiert, die Tanzmädels, welche den Boygrouphit „Everybody“ der Backstreet Boys aufführten und Jürgen Ummenhofer alias Peter Alexander mit dem Lied „Das tu ich alles nur aus Liebe“, der die Gäste zum Klatschen und Mitsingen aufforderte.

Daraufhin wurde die Verleihung in der Kategorie Interview und Filmmusik präsentiert. Für das Interview während der Drehzeit mit James Bond wurde eine Liveübertragung nach Los Angeles geschaltet. Die Bomser Feuerwehr präsentierte mit vollem Elan, Ausschnitte aus den Filmen Rocky, Grease, Flashdance, Titanic und Dirty Dancing. Der „Oskarle“ ging nach Abstimmung durch das Publikum an die Darsteller von Dirty Dancing mit ihrer Hebefigur.

Der letzte „Oskarle“ wurde in der Kategorie Kostüm verliehen, nominiert waren unter anderem die Kostüme Kinoboden, Café to go, Oskarle, Popcorn, Traumschiff surprise, Anna & Elsa, Men in Black, Charly Chaplin, Deadpool, Superman und Supergirl. Bewertet von der Jury in Form vom Organisationsteam um Manuela Möhrle wurde der „Oskarle“ an die Gruppe Popcorn verliehen.