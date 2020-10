Ein technischer Defekt könnte die Ursache für den Vollbrand eines BMW am Sonntag gegen 20.30 Uhr in Königseggwald gewesen sein. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, das teilt die Polizei mit. Das Feuer, das auch auf eine Hecke und einen Gartenzaun übergegriffen hatte, konnte durch die Wehrleute gelöscht werden. Der ausgebrannte BMW wurde im Anschluss von einem Abschleppunternehmen geborgen. Hinweise auf Brandstiftung sind nicht vorhanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.