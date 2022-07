Blutspenderin wird zum Vorbild

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine ganz besondere Auszeichnung konnte Bürgermeister Jochen Currle in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in Unterwaldhausen an Frau Ulrike Landthaler verleihen. Sie hat hundert mal Blut gespendet und erhält dafür vom Deutschen Roten Kreuz die Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz für ihre außergewöhnliche Opferbereitschaft zum Wohle kranker Menschen. „Jeder Tropfen Blut ist wertvoll und kann helfen Leben zu retten, nicht nur nach Unfällen, sondern auch zur Unterstützung von Therapien. Diese vorbildliche Leistung macht Mut und sucht Nachahmer“, betont Bürgermeister Currle. Foto: Guglielmo