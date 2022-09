Bildungsreise der LF Ebersbach-Musbach zum 40-jährigen Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Einstimmung auf unseren Jubiläumsausflug anlässlich des 40-jährigen Jubiläums gab es Butterbrezeln und ein oder zwei Gläschen Sekt.

In Waldburg bekamen wir eine Führung mit Verkostung bei der Firma „Vom Fass“. Wir begannen bei der Herstellung von Apfelsaft – inklusive 4D-Kino zur Streuobstwiese und Verkostung des Saftes. Vom Saft zum Essig war dann die nächste Station, bei der wir die verschiedenen Produktstufen (Essig, Balsam und Star) kennenlernen und auch verkosten durften. Im Balsamstadel und Gewölbekeller durften wir uns von der Produktvielfalt überzeugen. Anschließend wurden uns die Schritte der Herstellung direkt in der Produktionshalle gezeigt. Zur Stärkung gab es dann ein leckeres Vesper, bevor es weiter ging nach Schmiedsfelden. Dort angekommen, besuchten wir die Glasbläser-Show. Hier wurde uns gezeigt und vorgeführt, wie eine Glaskugel und ein Trinkglas geblasen werden und eine Glasfaser entsteht. Anschließend war noch Zeit zur freien Verfügung. Ob einkaufen in den Läden, Museumsbesuch, Kaffee Trinken oder einfach nur durchs Dorf Schlendern – es war für jeden was dabei. Zum Abschluss kehrten wir dann noch im „Stern“ in Reute ein und ließen den Tag ausklingen.