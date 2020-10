Betrunkener verursacht Unfall

Schlafend auf dem Beifahrersitz haben Polizeibeamte einen 38-jährigen BMW-Fahrer angetroffen, nachdem dieser am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Der Mann wollte mit seinem BMW in der Musbacher Straße in einer Hofeinfahrt wenden, fuhr rückwärts in die Straße ein und übersah eine 55-jährige Kia-Lenkerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei Sachschaden entstand. Die herbeigerufenen Beamten mussten den 38-Jährigen bei ihrem Eintreffen wecken. Da ihnen deutlicher Alkoholgeruch entgegenschlug und ein Alkoholtest knapp 0,8 Promille ergab, ordneten sie eine Blutentnahme in einem Klinikum an. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.