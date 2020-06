Betrunkener schlägt seine Mutter

Erheblich alkoholisiert ist ein 25-Jähriger gewesen, der am Sonntagabend mit seiner Mutter erst verbal in Streit geriet und ihr später einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Die hinzugerufene Polizei nahm den jungen Mann, sein Alkoholtest ergab über zwei Promille, mit zur Dienststelle, wo er ärztlich untersucht wurde. Anschließend verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle. Der 25-Jährige muss sich wegen Körperverletzung verantworten.