Betrunkener Mann pöbelt auf Schulhof herum

Weil er am Montag um kurz nach 9 Uhr auf dem Pausenhof der Förderschule in der Ebersbacher Straße Schüler und den Rektor anpöbelt hat, rief ein 56-Jähriger die Polizei auf den Plan. Der Mann weigerte sich laut Mitteilung, das Schulgelände zu verlassen und wurde immer aggressiver und beleidigte die Polizeibeamten. Als er plötzlich auf die Beamten zustürmte, wurde er in Gewahrsam genommen. Der stark alkoholisierte 56-Jährige musste den Rest des Tages in der Ausnüchterungszelle verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.