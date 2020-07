Betrunkener greift Polizisten an

Erheblich alkoholisiert war ein 55-Jähriger, der am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Weingarten in Altshausen in Gewahrsam genommen werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der in einem Wohncontainer untergebrachte Mann Streit mit Mitbewohnern und die Polizei verständigt, weil er angeblich geschlagen worden sei.

Nachdem eine Rettungswagenbesatzung keine Verletzungen bei dem Betrunkenen feststellte, der nicht nur einen Angestellten der Einrichtung, sondern auch die Polizisten bedrohte und beleidigte, wurde ihm laut Polizeibericht der Gewahrsam erklärt, zumal weitere Störungen des 55-Jährigen nicht ausgeschlossen werden konnten. Während der Fahrt und auf der Dienststelle, wo ein Arzt die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes feststellte, sparte der Tatverdächtige nicht mit weiteren Beleidigungen und versuchte sogar, nach den Beamten zu treten. Den Rest der Nacht verbrachte der 55-Jährige, dessen Alkoholtest über 3,2 Promille ergab, in der Ausnüchterungszelle. Er hat sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung zu verantworten.