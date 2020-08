Betrunkener Autofahrer landet im Grünen

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagvormittag auf der B 32 kurz vor Hangen von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinunter gefahren.

Gegen 11.10 Uhr fuhr der 54-Jährige laut Polizei mit seinem VW in Richtung Bad Saulgau. Zwischen Altshausen und Hangen steuerte er seinen VW Golf zunächst in den rechten Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam der Fahrer weit nach links und fuhr eine kurze Strecke auf der Gegenspur. Daraufhin zog er seinen Volkswagen ruckartig nach rechts, verlor die Kontrolle, fuhr einen Abhang hinunter und prallte am Ende unsanft ins Erdreich. Der 54-Jährige blieb unverletzt. Er hatte getrunken und war mit 1,34 Promille Atemalkohol nicht mehr fahrtüchtig. Deswegen nahm ihm die Polizei den Führerschein ab. Zum Unfallhergang äußerte sich der Betroffene nicht.