Betrunkener Autofahrer fährt in Mauer

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es Samstagnacht gegen 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kornstraße in Ebenweiler kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 23-jährigen VW-Fahrer. Der Mann, der von der Kornstraße nach links in die Unterwaldhauserstraße einbog, kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Der leicht verletzte Fahrer und sein unverletzter 20-jähriger Beifahrer verließen zunächst den Unfallort. Nach kurzer Zeit kam der 23-Jährige jedoch an die Unfallstelle zurück, und räumte gegenüber den Polizeibeamten ein, gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Im Krankenhaus veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe.