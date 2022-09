Betrunkene Autofahrerin zerkratzt Auto

Stark alkoholisiert war eine 35-Jährige, die am Dienstagabend mutwillig ein Auto zerkratzt hat und wohl auch betrunken mit ihrem Auto gefahren ist. Das teilt die Polizei mit. Die Frau kam mit ihrem Wagen zur Wohnanschrift ihres ehemaligen Lebensgefährten Am Haldenmoos. Dort kam es zum lautstarken verbalen Streit, in Folge dessen die 35-Jährige den Audi des Mannes zerkratze und damit einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachte. Nachdem die stark alkoholisierte Frau Anstalten machte, in ihr Auto zu steigen und betrunken davonzufahren, schaltete sich ein Nachbar ein. Er verständigte die Polizei und hinderte die Frau an der Wegfahrt. Eine hinzueilende Polizeistreife überprüfte den Atemalkoholgehalt der Frau. Nachdem dieser deutlich mehr als zwei Promille ergab und auch die Angaben über einen angeblichen Bekannten, der sie gefahren habe, nicht plausibel erschienen, musste die 35-Jährige auf Weisung der Staatsanwaltschaft in einer Klinik zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Sie hat nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und Sachbeschädigung sowie dem Entzug ihres Führerscheins zu