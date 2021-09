Betrüger-Pärchen schlägt in Altshausen und Wilhelmsdorf zu

In Lebensmittelmärkten in der Zeppelinstraße in Altshausen sowie im Öschweg in Wilhelmsdorf hat ein Betrüger-Pärchen in den vergangenen Tagen Geld erbeutet.

Das als etwa 30 Jahre alt beschriebe Paar bat nach Polizeiangaben erst am Samstagabend in Altshausen und am Montagmittag in Wilhelmsdorf an der Kasse der Märkte darum, 100-Euro-Scheine zu wechseln. Während die Kassierer abgelenkt waren, stahlen die Täter Bargeld aus der Kasse, sodass sie insgesamt etwa 700 Euro erbeuteten. Die Frau, die als etwa 160 cm groß, korpulent und von südländischem Aussehen beschrieben wird, hatte dunkle Haare. Ihr Gefährte von ebenfalls südländischem Aussehen war etwa 170 cm groß und trug kurze schwarze Haare. Das Duo dürfte mit einem silbernen Audi A4 Avant unterwegs sein.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche, bei der sich die Täter versuchen durch einen vermeintlichen Geldwechsel Beute zu ergaunern.