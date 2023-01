Betriebszugehörigkeit und Verabschiedung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Firma Trigema aus Burladingen hat Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt, darunter auch diejenigen, die im Werk 2 in Altshausen arbeiten. Viele Mitarbeiter wurden auch in den Ruhestand verabschiedet. Bei der Ehrung brachte Geschäftsführer Wolfgang Grupp zum Ausdruck, dass er stolz auf solche Mitarbeiter ist, weil sie durch ihre jahrzehntelange Arbeitskraft und ihre Treue zum Unternehmen stets Vorbilder für die Firma Trigema sind.

40 Jahre Betriebszugehörigkeit im Werk 2, Altshausen; 2022: Andrea Wohnhas (Mitarbeiterin in der Konfektion).

25 Jahre Betriebszugehörigkeit im Werk 2, Altshausen; 2022: Irene Reichert, Keziban Contur, Jolanta Kerner, Kadriye Akkayaoglu, Elvira Kutscher, Veronika Föhr, Ingrid Mayer, Ayse Beydemir und Helene Wolf (alles Mitarbeiterinnen in der Konfektion) sowie Hausmeister Gennadi Beskarawaini.

Da 2020 und 2021 die Ehrungen der 25-Jahre-Jubilare aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, wurden auch die Jubilare der Jahre 2020 und 2021 geehrt.

2021: Lidija Ekrot, Sabine Kramp Mitarbeiterin, Elena Maul, Gisela Obert, Elena Oborowski, Luise Sauter, Gudrun Selg, Kornelia Siegmund Mitarbeiterin und Diana Sinz (alles Mitarbeiterinnen in der Konfektion).

2020: Doreen Fürst, Irene Kirjak, Makbule Yasar, Claudia Binanzer, Margit Scharfenort (alles Mitarbeiterinnen in der Konfektion) sowie Tatjana Beskarawaini (Gruppenleiterin in der Konfektion).

Folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk 2 in Altshausen wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet: Nelli Bestvater (20 Jahre Mitarbeiterin in der Konfektion), Petra Bensch (24 Jahre Mitarbeiterin in der Konfektion), Luise Sauter (26 Jahre Mitarbeiterin in der Konfektion), Katharina Schadt (12 Jahre Mitarbeiterin in der Konfektion) und Djurdjica Hartmann (12 Jahre Mitarbeiterin in der Konfektion).