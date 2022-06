Besondere Kommunion in Unterwaldhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünf Kinder haben sich dieses Jahr in der Kirchengemeinde Unterwaldhausen auf die erste heilige Kommunion vorbereitet, sodass nach fast 20 Jahren das Fest mal wieder in der Pfarrkirche zu Allerheiligen gefeiert wurde. Enna Schlagenhauf, Emma Schmidt, Jakob Föhr und Mia Sigurdson freuen sich daher mit der gesamten Gemeinde und mit Pfarrer Jeeson über ihren großen Tag. Leider konnte Magdalena Eberhard aufgrund von Corona bei der großen Feier nicht dabei sein und ist nicht im Bild, erhielt dann aber im Rahmen des Dankgottesdiensts in der Kapelle auf dem Bauhof ihre Erstkommunion zwei Wochen später. Foto: Guglielmo