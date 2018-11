Berührende Texte von Krieg und Leid

Sie haben Krieg, Leid und Flucht erlebt: Im Buch „Meine traurige Heimat war das schönste Land der Welt. Jetzt ist es das Unglücklichste“ beschreiben Flüchtlinge aus Syrien in berührenden Texten ihre Erlebnisse. In einer Lesung am Sonntagnachmittag in der Alten Post stellte die Schriftstellerin Katrin Seglitz zusammen mit Mohamed, Muna und deren Tochter Rusel sowie Schriftsteller Manfred Kohrs das Werk vor.

„Plötzlich hörte ich ein Zischen, mein Onkel griff nach meiner Hand und hat mich auf den Boden gerissen. Eine Bombe schlug in unserer Nähe ein und explodierte. Es war sehr laut, kurze Zeit habe ich nichts mehr gehört, weil die Druckwelle so stark war. Als wir wieder aufstehen konnten, sahen wir, dass alle Autos kaputt waren, die Fenster auch, überall Splitter und Löcher.“ Diese Begebenheit schildert Mohamed im Buch, in der Alten Post trug er unter anderem diese Passage vor. Auch schreibt er im Buch davon, wie er und sein Onkel nur mit Glück einen gefährlichen Platz, der die Grenze in Aleppo zwischen dem Herrschaftsgebiet von Assad und den Rebellen markierte, lebend überqueren konnten – es waren im Verborgenen Scharfschützen positioniert, die auf die Menschen schossen.

Mohamed ist 1989 geboren worden und wollte eigentlich in Syrien Profifußballer werden. Er schilderte in der Lesung auch, wie es war, als er in Deutschland und dann in Altshausen ankam. „Anfangs war ich enttäuscht und deprimiert, weil Altshausen ein Dorf ist ohne große Gebäude und Geschäfte.“ Doch das änderte sich: „Allmählich liebte ich das Dorf wegen der netten Leute. Ich freundete mich mit ihnen an und habe bis jetzt Kontakt mit ihnen. Was mir gefällt in Deutschland ist der Respekt, den die Leute haben. Bevor man um etwas bittet, sagt man immer ‚Bitte‘“.

Auch Muna kommt aus Aleppo. Sie arbeitete als Grundschullehrerin in Syrien, heute arbeitet sie in einer Ravensburger Apotheke. Sie hatte Glück, sie bekam eine Schulbildung in Syrien, weil ihr Vater ein fortschrittlicheres Weltbild hatte. „Viele Menschen in Aleppo sind der Meinung, dass es besser ist, wenn Frauen und Mädchen arbeiten um ihrer Familie zu helfen, anstatt in die Schule zu gehen“, zeigte sie auf. Sie erzählte auch davon, dass junge Mädchen manchmal gegen ihren Willen verheiratet werden. Im Buch schildert sie, wie sie zusammen mit anderen auf einem Schlauchboot flüchtet. „Wir bekamen Schwimmwesten. Ich hatte Angst. Wasser kam ins Boot, wir schöpfen das Wasser aus dem Boot.“

Schläge für die Schüler

Ihre Tochter Rusel besucht heute die sechste Klasse des Progymnasiums Altshausen. Sie sieht deutliche Unterschiede zwischen syrischen und deutschen Schulen. „Ich finde die Schule in Deutschland besser als die Schule in Syrien. Hier wird niemand geschlagen.“ Das kann auch Dersim bestätigen. Er war bei der Lesung nicht anwesend, Manfred Kohrs las stellvertretend für ihn vor. Dersim erzählt im Buch von seinem ersten Schultag in Syrien: „Als ich das Klassenzimmer betrat, war ich verwirrt, über 40 Kinder waren in der Klasse. Und eine Lehrerin, die einen Stock in der einen Hand hielt und eine Kreide in der anderen Hand.“ Schnell hätten sie, die Schüler, die Bedeutung des Stockes in der Hand der Lehrerin verstanden.

Die Gespräche mit den Flüchtlingen – im Buch kommen auch andere Flüchtlinge zu Wort – hatte die Schriftstellerin Katrin Seglitz geführt, daraus entstand letztlich das Buch. Regelmäßig traf sie sich mit ihnen. „Wenn wir uns voneinander verabschiedeten, waren wir erschöpft – sie vom Erzählen, ich vom Zuhören“, berichtete Seglitz. Einen Austausch mit den Flüchtlingen hält sie für wichtig. „Seit drei Jahren sind sie unsere Mitbürger, und doch wissen wir oft nur wenig von ihnen.“ Der Titel des Buches stammt aus einer Präsentation von Mohamed. In einem Sprachkurs hatte er berichtet: „Meine traurige Heimat war das schönste Land der Welt. Jetzt ist es das Unglücklichste.“

Viele Interessierte kamen zu der Lesung, es mussten noch zusätzlich Stühle herbeigeschafft werden. Integrationsmanagerin Marion Falkenstein freute sich über die große Resonanz in ihrem kurzen Grußwort.