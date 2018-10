Benefiz-Abend ist fast ausverkauft

Pro Jahr zwei Benefizveranstaltungen in Baden-Württemberg machen die „7 Schwaben Speaker“ – ein Zusammenschluss von gefragten Vortragsrednern. In Kooperation mit der Stiftung der Volksbank Altshausen treten sie am Montag, 5. November, von 19 bis 22 Uhr in der Galerie Dx Diane im Altshauser Schloss auf. Wer dabei sein möchte, muss sich beeilen: Es gibt derzeit nur noch rund 15 Karten für die Veranstaltung.

Die Besucher erwartet eine Mischung aus kurzweiligen Vorträgen und Kabarett. Denn die Redner holen sich mit Uli Boettcher einen Gast auf die Bühne, der eine knappe halbe Stunde aus seinem Programm bieten wird. Unterhaltung soll aber auch bei den vier Rednern Tanja Köhler, Dr. Christiane Nill-Theobald, Nils Bäumer und Denise Maurer nicht zu kurz kommen, die jeweils eine knappe halbe Stunde sprechen werden. „Sie sind Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet und alles andere als langweilig“, sagt der Altshauser Thomas Strobel. Der Chef von TS-Events macht seit 2015 die Organisation der „7 Schwaben Speaker“. Zudem könne der Besucher Tipps und Erkenntnisse mitnehmen und tue mit dem Eintrittsgeld etwas für den guten Zweck.

Die Stiftung der Volksbank Altshausen wird den Erlös aus der Benefizveranstaltung mit einer eigenen Spende erhöhen. Der Betrag wird erst am 5. November bekannt gegeben. Begünstigt werden drei Organisationen in der Region, die sich um Menschen mit Behinderung kümmern: Leopoldschule, Kinderheim St. Johann und Heimsonderschule Haslachmühle.

Die Leopoldschule Altshausen hat die Schwerpunkte Hören und Sprache. Dort lernen rund 260 Kinder und Jugendliche mit Hörschädigung und Sprachbehinderungen. Mit der Spende ist ein Zirkusprojekt geplant. Das Kinderheim St. Johann in Wilhelmsdorf-Zußdorf mit der Schule ist eine Einrichtung für geistig- und mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche. Die Einrichtung möchte spezielle Schlitten für Winterausflüge anschaffen. In der Heimsonderschule Haslachmühle wohnen Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einer Hör-Sprach-Behinderung und einer zusätzlichen geistigen Behinderung. Mit der Spende sollen Spielgeräte angeschafft werden.