Bei manchem Räuber wächst schon der Bart

In rund vier Monaten wird Riedhausens Ortsmitte zur Bühne. Damit das Freilichtschauspiel „Xaver Hohenleiter. Der Schwarze Vere“ ein Erfolg wird, sind die rund 80 Darsteller und Musiker bereits eifrig bei den Proben.

Die Geschichte des Räuberhauptmanns Schwarzer Vere – Franz Xaver Hohenleiter – ist eng mit der Region verbunden. Seinen 200. Todestag am 20. Juli 2019 hat die Theatergruppe Riedhausen zum Anlass genommen, ein Freilichtschauspiel aufzuführen. Die Aufführungen sind am 18., 19., 20. und 21. Juli. Nachdem im Oktober die Rollenvergabe war, hatten die Laienschauspieler Zeit, sich mit dem jeweiligen Charakter zu beschäftigen. Seit Januar arbeitet Regisseurin und Autorin Jutta Golitsch gruppenweise mit ihnen. „Anfangs geht es um Rollenarbeit, damit die Schauspieler sich klar werden, wie sie für ihre Rolle sprechen und gehen müssen, was für einen Charakter sie darstellen sollen“, sagt Golitsch. Derzeit laufen die Szenenproben, wo alle Darsteller einer Szene gemeinsam die Abläufe durchgehen.

Musikalische Unterstützung gibt es von der neu gegründeten Räuberband. Zu den Liedtexten von Golitsch haben Tobias Ohl und Lars Roth die Musik gemacht. Gesungen werden sie von den Darstellern. „Die Stimme von Siegmar Gasser ist so schön, dass man sich schon richtig drauf freuen kann“, sagt Golitsch. Parallel zu den Proben laufen auch die vielen Nebenarbeiten. Ein Team von Maskenbildnerinnen ist mitten in den Vorbereitungen, für eine Kutscherszene und Pyrotechnik laufen Gespräche mit Fachleuten aus der Region. Zudem sind die Näherinnen eifrig dabei, die Kostüme herzustellen, und das Bühnenbild ist zumindest als Zeichnung schon fertig. „Die Arbeiten werden aber nochmal sehr aufwändig sein“, sagt Golitsch.

Karten können über das Internet bestellt werden. „Der Vorverkauf läuft gut, wir sind zufrieden“, sagt Reinhold Gasser, zweiter Vorsitzender der Theatergruppe und Hauptdarsteller. Pro Vorstellung werden rund 800 Besucher erwartet. Damit Hunger und Durst gestillt werden können, werden Vereine bewirten und vor und nach dem Stück sowie in der Pause Räuberdelikatessen servieren. Für die Zuschauertribüne auf dem Platz vor dem Rathaus in der Kirchstraße musste jüngst die Dorflinde versetzt werden. „Das hat super geklappt und der Baum steht jetzt am alten Friedhof. Wir gehen davon aus, dass er dort gut anwächst“, sagt Gasser.

Auch optisch ist manchen Darstellern ihre Rolle schon etwas anzusehen. „Ähnlich wie in Oberammergau haben wir ein Bart- und Haarschneideverbot verhängt“, sagt Golitsch mit einem Schmunzeln. Sprich: Manch Schauspieler darf sich bis zum Ende der Aufführungen weder Bart noch Haare schneiden. Mit dem Probenverlauf und den Rahmenbedingungen ist die Regisseurin sehr zufrieden. Lob geben auch die Schauspieler zurück. „Jutta Golitsch versteht es, die Schauspieler zu begeistern. Viele haben noch keine Bühnenerfahrung, aber sind dank ihr sehr motiviert“, sagt Reinhold Gasser.