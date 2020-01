Bauplätze in Ebenweiler sind begehrt

Die Erschließung des Neubaugebiets „Rußäcker“ in Ebenweiler durch die EnBW-Tochter RBS wave kommt gut voran. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens bestand rechtzeitig vor Wintereinbruch auch die dafür vorgesehene neue Nahwärmeversorgung im benachbarten Bestandsgebiet ihre Nagelprobe.

Noch vor der für Juni 2020 geplanten Übergabe des Neubauareals ist der größte Teil der Flächen bereits verkauft.

Durchschnittlich rund 650 Quadratmeter umfassen die 49 Grundstücke auf dem über vier Hektar großen Gelände südlich der Landesstraße nach Altshausen. Dort sind vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser vorgesehen, wobei sieben Bauplätze auch für den Geschosswohnungsbau reserviert sind. Drei Viertel seien bereits verkauft, lässt Tobias Brändle laut Pressemitteilung wissen. Neben der generell günstigen Lage der Gemeinde und der Nähe des Gebiets zum Ortskern hält der Bürgermeister auch den Anschluss an das neue Nahwärmenetz für einen großen Pluspunkt. „Die Bauherren sparen so nicht nur Platz und Kosten im Haus, sondern tragen auch nachhaltig zum Klimaschutz bei“ wird er zitiert.

Hinter dem Nahwärmeausbau im ersten „Bioenergiedorf“ im Kreis Ravensburg steht die Bürger-Energie Ebenweiler (BEE e.G.). Die hatte im Herbst zusätzlich zur bestehenden Biogasanlage ein mit Holzhackschnitzeln betriebenes Heizwerk in Betrieb genommen. „Dabei hatten wir natürlich das große Neubaugebiet im Blick“, so Vorstand Hermann Stehle in dem Schreiben. Das neue Wärmenetz soll bis zum Frühjahr 2020 zusammen mit den Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser sowie zur Breitbandversorgung verlegt werden. Quer durch Rußäcker verläuft bereits eine Leitung, die in den ersten Haushalten im Bereich der Friedrich-Bernheim-Straße für Wärme sorgen. Mit der gesamten Erschließung „aus einer Hand“ hatte die Gemeinde die RBS wave beauftragt.