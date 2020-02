Baugrube soll zum Schwimmbecken werden

„Olympia – dabei sein ist alles“ unter diesem Motto haben am Samstagabend der FVA und der TSV Altshausen bereits zum zehnten Mal den mittlerweile schon legendären Sportlerball veranstaltet.

Moderator Thomas Strobel begrüßte die volle Turnhalle nicht mit dem in Altshausen bekannten „O-HA“, sondern – dem Motto angemessen – mit „O-lympia“. Nach dem Einzug von Feuer und Flagge eröffneten die zukünftigen Legenden von Tokio das Programm mit einer Mischung aus Turnen und Tanzen. Die Tanzgruppe des TSV bejubelte anschließend mit „Yeah Yeah Yeah“ die Eröffnung des Altshauser Olympiastützpunktes im Synchronschwimmen. Moderator Strobel informierte: Eine Delegation des IOC bestätigte den Weiher als optimalen Austragungsort für die olympischen Schwimmwettbewerbe. Als angemessene Trainingsmöglichkeit in der Wintersaison wird der Umbau der Baugrube vor dem Rathaus (Badhaus) zum Ganzjahresschwimmbecken empfohlen.

Ebenfalls medaillenverdächtig war die Nummer am Seitpferd des FVA, nach der die Zuschauer eine Zugabe verlangten. Als Überraschungsdisziplin präsentierten die Turnermädels das „Hobby Horsing“ – nun ebenfalls olympisch.

In der darauf folgenden Pause mussten sich sämtliche Athleten einer Dopingkontrolle unterziehen. Erwartungsgemäß waren alle Proben negativ. In weißer Weste rissen die Turnerbuaba die Zuschauer mit ihrer Nummer „Olympiateam 1972“ von den Plätzen. Die Aktiven des FVA zeigten anschließend eine „zaghaft und behäbige“ Art des Mehrkampfs. Die Darbietung wurde dem Titel nicht gerecht – sie war rhythmisch und dynamisch. Die Zuschauer hofften nun auf Auftritte dieser Art in der anstehenden Rückrunde. Mit leuchtenden Seilen und anspruchsvollen Kombinationen überzeugten die Rope Skipperinnen des TSV die IOC Mitglieder davon, Seilhüpfen ebenfalls olympisch werden zu lassen. Ehrengast im Saal war Synchronschwimmbundestrainer „Helmut der Schöne“. Kurz vor dem Abflug nach Tokio trieb er sein Team mit fragwürdigen Mitteln zu Höchstleistungen an.

Beim großen Finale bedankten sich die beiden Vereinsvorsitzenden Martin Kiem und Willi Stadler bei allen Beteiligten. Ein besonderer Dank ging an Thomas Strobel, der den Abend durch seine hervorragende Moderation perfekt abrundete. Mit dem Sportlerball 2020 sind die Medaillenchancen der Deutschen für Tokio deutlich gestiegen.