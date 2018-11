Autor stellt sein Buch über die Reformation vor

Professor Josef Nolte stellt in Altshausen bei einer gemeinsamen Veranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde und der katholischen Erwachsenenbildung sein neues Buch „Savonarola – Michelangelo – Luther – Ergänzungen zur Reformationsgeschichte und weiterreichende Fragen“ vor. Der Theologe und Historiker ist am Dienstag, 4. Dezember, ab 19.30 Uhr zu Gast im katholischen Gemeindehaus. In eindringlichen Studien weist Nolte in seinem Buch auf die epochale Bedeutung des 1498 in Florenz hingerichteten Bußpredigers und Stadtreformers Savonarola hin und beleuchtet dessen starke Wirkung auf die Reformation Luthers und auf die Kunst Michelangelos. „In dem Dreigestirn Savonarola – Michelangelo – Luther tritt ein anderes und europäisches Format der Reformation zutage und gibt der Reformationsgeschichtsschreibung weitreichende Fragen auf“, so der Autor.