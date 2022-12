Autor Boenke liest aus seinem Krimi „Leberwurst letal“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gedämpftes Licht mit Lichterketten und Kerzenlicht, ein gemütliches Sofa, grüne Pflanzen und die Zuhörer sitzen um runde Tische. Die Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen haben es geschafft, in das Dorfgemeinschaftshaus in Unterwaldhausen Wohnzimmeratmosphäre zu zaubern. Es ist mucksmäuschenstill, wenn Krimiautor Michael Boenke aus Bad Saulgau beginnt, am Samstagabend aus seinem jüngsten Buch „Leberwurst letal“ zu lesen. Er hat sich mittlerweile mit insgesamt sieben Büchern in der Lokalkrimiszene einen Namen gemacht. Seine Geschichten spielen überwiegend im Pfrungener-Burgweiler Ried und Umgebung. Die Orte und Personen sind fiktiv und doch irgendwie bekannt. Autor Boenke ist pensionierter Lehrer. Er hat an der Gewerbeschule in Bad Saulgau unterrichtet. Schreiben hat ihn schon immer begleitet. Eigentlich waren es anfangs Schulbücher, die er beruflich verfasste, doch dann wurde seine Leidenschaft die drei „K“s: Kochbücher, Kinderbücher und Krimis. Seinen ersten Roman hat er 2010 veröffentlicht.

An diesem Abend geht es in seiner Lesung nicht nur um Mord, sondern auch um das Rezept für die Leberwurst Royal. Wer diesen Roman liest, bekommt Appetit auf mehr. Steffi Linz von den Landfrauen macht bereits in ihrer Begrüßung auf die Parallelen zwischen Autor und dem Hauptermittler Daniel Bönle aufmerksam, der im Buch ebenfalls Lehrer ist. Ehemalige Schülerinnen Bönles sind in den Fall verwickelt und ehemalige Schülerinnen Boenkes sitzen im Publikum. Realität und Erfindung verschwimmen magisch.

Inspiriert von der Lebendigkeit des Vortrages entwickelt sich am Ende der Lesung in lockerer Atmosphäre ein Dialog zwischen Autor und Publikum. Wie lange braucht man eigentlich, um ein Buch zu schreiben? Wie beginnt man mit dem ersten Satz, interessiert die Zuhörer. Michael Boenke verrät, dass er am Anfang noch nicht weiß, wer der Mörder ist. Die Geschichte entwickelt sich beim Schreiben und braucht manchmal nur ein paar Wochen bis sie fertig ist und manchmal ein paar Monate. Es gibt auch bereits Anfragen für eine Verfilmung. Imponiert hat den Zuschauern auch die Bibelfestigkeit, die Boenke mit dem Zitieren von Bibelversen in seinen Kapiteln zeigt. Als studierter Theologe und ehemaliger Ministrant sind diese Bibelstellen fundiert im Text platziert. Der achte Roman ist bereits in der Pipeline. Es geht um Camping, aber mehr wird noch nicht verraten.