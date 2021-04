Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Am Freitag, gegen 10.40 Uhr ist es auf der Landesstraße 289 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 125er-Motorrad gekommen. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Nach bisherigen Ermittlungen übersah die 30-jährige Autofahrerin aus dem Bereich Altshausen, beim Einfahren auf die L289, den aus Richtung Ebenweiler herkommenden 16-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Streifvorgang zwischen dem Dacia und der Yamaha, wobei der junge Mann zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog, welche in einem naheliegenden Krankenhaus untersucht und behandelt werden mussten. Neben der Polizei waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils rund 1000 Euro.