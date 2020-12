Autofahrer streift Gartenmauer und haut ab

Wie jetzt erst angezeigt wurde, ist im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, ein unbekannter Autofahrer gegen eine Gartenmauer in der Frankenbuchstraße in Boms gefahren und hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.