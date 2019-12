Auto und Schulbus kollidieren: Frau und zwei Kinder werden verletzt

Drei Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 10 000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Hangen und Hirschegg nahe Altshausen ereignete. Verletzt wurden bei dem Verkehrsunfall eine 24-jährige Autofahrerin und zwei Schüler im Alter von zehn und 13 Jahren, die wegen des Bremsmanövers ihres Schulbusses stürzten.

Ein 54-jähriger Schulbusfahrer fuhr laut Polizei zunächst von der Bushaltestelle des Ortsteils Ragenreute in Richtung Altshausen los, um gleich anschließend nach links auf die in Richtung Hirschegg führende Gemeindeverbindungsstraße abzubiegen. Beim Auffahren auf die B 32 kam es zur Kollision mit dem von hinten heranfahrenden Renault Twingo einer 24-jährigen Autofahrerin, die die B 32 aus Bad Saulgau kommend in Fahrtrichtung Altshausen befuhr und links an dem anfahrenden Schulbus vorbeifuhr. Durch den Anstoß des Schulbusses gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des vorbeifahrenden Pkw geriet der Renault ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er in das dort stehende Buswartehäuschen schleuderte, das zusammenstürzte. Glücklicherweise wartete laut Polizei zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles an der Bushaltestelle niemand auf einen Bus.

Im Schulbus wurden insgesamt 48 Schüler befördert, für die ein Ersatzbus an die Unfallstelle entsandt wurde. Der Renault Twingo musste abgeschleppt werden. Das Buswartehäuschen wurde durch den Bauhof der Gemeinde Eichstegen abgebaut. Es bedarf der vollständigen Erneuerung.