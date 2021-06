Auto überschlägt sich bei Dornahof mehrmals

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße K 7959 zwischen Dornahof und Luditsweiler gekommen. Laut Mitteilung der Polizei kam wegen des anhaltenden Starkregens und der Windböen ein 54-jähriger Opelfahrer in Fahrtrichtung Luditsweiler zunächst auf das rechte Bankett und im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Aufgrund des starken Gefälles neben der Fahrbahn überschlug sich das Auto mehrmals und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 54-Jährige zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.