Eine leicht verletzter Autofahrer und Schaden an seinem Renault Megane sowie an einem Linienbus sind die Folgen eines Verkehrsunfalls gewesen, der sich am Donnerstag gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 8035 bei Oberatzenberg ereignet hat. Das teilt die Polizei.

Der 31-Jährige war auf der Kreisstraße von Musbach nach Bierstetten unterwegs und erkannte zu spät, dass der Fahrer eines Linienbusses auf Höhe Oberatzenberg rückwärts in einen Seitenweg einfuhr, um die Linie in Richtung Bierstetten fortzusetzen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Renault Megane kam von der Straße ab und stieß gegen ein nebenan aufgestelltes Schneefanggitter.

Im Linienbus wurde niemand verletzt, der Autofahrer erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.