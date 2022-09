Auto prallt gegen Brückengeländer und überschlägt sich

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntagmorgen, gegen 1.15 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer gepraltt. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und kam schlussendlich in einer Wiese zum Stehen. Das berichtet die Polizei.

Den bisherigen Unfallermittlungen nach fuhr die junge Frau mit ihrem C-Klasse Mercedes den Holzmühleweg Orts auswärts. Nicht abschließend geklärt ist, warum sie in einer Kurve vor einer Brücke von der Fahrbahn abkam und gegen das Brückengeländer prallte. Die Wucht des Aufpralls ließ den Wagen überschlagen.

Die Frau erlitt, wenn überhaupt, nur leichtere Verletzungen. Da die Beamten des Polizeireviers Weingarten bei ihr Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung feststellten, musste sie sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihren Führerschein stellten die Beamten vor Ort sicher. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Zur Schadenshöhe an der Brücke, sowie einem beschädigten Verkehrszeichen kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Unfallermittlungen zum Hergang und den Ursachen dauern an.