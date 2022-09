Auto prallt gegen Brückengeländer und überschlägt sich

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag mit ihrer Mercedes C-Klasse von der Fahrbahn abgekommen, gegen ein Brückengeländer geprallt und hat sich aufgrund der Wucht des Aufpralls überschlagen. Das Auto kam auf einer Wiese zum Stehen. Gemäß Polizeibericht fuhr die Frau aus dem Ort heraus. Noch sei unklar, warum sie in der Kurve vor der Brücke von der Fahrbahn abkam. Die Frau erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Die Polizei bemerkte, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gefahren sein muss und so wurde ihr in einem Krankenhaus Blut entnommen. Ihren Führerschein stellten die Beamten vor Ort sicher. Am Mercedes entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5000 Euro. Hinzu kommt der Schaden an der Brücke, der noch nicht geschätzt werden konnte. Die Unfallermittlungen zum Hergang und den Ursachen dauern an.