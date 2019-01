Ein Totalschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der L 289 ereignet hat. Laut Polizei fuhr ein 48-jähriger Toyota-Fahrer auf der Landesstraße von Fleischwangen kommend in Richtung Ebenweiler. In ihrem Bericht geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und deshalb von der Fahrbahn abkam. In einem Graben kam das Auto zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Ein Fremdschaden wurde nicht verursacht.