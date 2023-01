Auto landet bei Mendelbeuren in Graben

Mit leichten Verletzungen musste eine Autofahrerin in ein Krankenhaus gebracht werden, die am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der B 32 auf Höhe von Mendelbeuren einen Unfall hatte.

Die 84-Jährige war in Richtung Bad Saulgau unterwegs und kam während der Fahrt aus Unachtsamkeit aufs rechte Bankett, sie verlor die Kontrolle über ihren Opel und schleuderte über die Straße, bevor sie links im Graben landete. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht. Durch den unsanften Stopp erlitt sie leichte Verletzungen. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden.