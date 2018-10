Ausgefallene Dialoge zwischen Gut und Böse

Ein gewitzter Engel namens Josef und der forsche Gehilfe des Teufels Damian sind die beiden Protagonisten der Komödie „Kampf der Mächte“, mit der die Theatergruppe Riedhausen bei der Premiere am Freitagabend das Publikum in der vollbesetzten Turnhalle begeistert hat und zum Lachen brachte. Geschrieben haben das Stück die Autoren Rolf Sperling und Stefan Bermüller.

Josef und Damian sind von Gott und dem Teufel höchstpersönlich auf die Erde geschickt worden, um auf Adam einzuwirken, der mit Yvonne, seiner Sekretärin, vor hat, seine Frau zu betrügen. Der kuriose Umstand daran ist: Nur Adam ist in der Lage, Josef, den Engel, zu sehen und zu hören, ebenso den Teufelskerl Damian wahrzunehme. Alle anderen Menschen bekommen von den Gesprächen Adams mit Damian und Josef überhaupt nichts mit.

Der Auftrag, Adam in Schach zu halten und ihn an einem Techtelmechtel mit seiner Sekretärin Yvonne unter allen Umständen zu hindern, wird an Engel Josef, Kennziffer E03K13051878, höchstpersönlich von Gott, dem Vater erteilt. Ebenso ist es der Teufel in Person, der seinen Gehilfen Damian auf die Erde schickt, um zum Gelingen eines Schäferstündchens Adams mit seiner Sekretärin alles Menschenmögliche zu arrangieren, damit es auch gelingt.

In einem Hotel steigen Adam und Yvonne ab und werden dort von der Direktorin Dr. Hülsebusch und dem Zimmermädchen Stefanie in Empfang genommen. Im Handumdrehen sind auch Engel Josef und Teufelchen Damian mitten im Schlafzimmer, um einerseits den Seitensprung Adams zu verhindern und andererseits mit allen Mitteln zum Gelingen seines Vorhabens beizutragen.

Es entwickeln sich die köstlichsten und ausgefallensten Dialoge zwischen Adam, Engel und Teufelsgehilfe. Nur Sekretärin Yvonne hört und sieht weder Engel noch Teufelchen, aber, was Adam sagt, bekommt sie alles mit. So wirft sie ihm vor, warum er Selbstgespräche führe. Damian stachelt Adam mit dem deftigen Spruch an: „Lieber in der Hölle enden, als kein Spaß mehr in den Lenden.“ Schützend wirft sich Josef dazwischen, um Adam von seinem Seitensprung abzuhalten. Da tauchen dann plötzlich auch noch die Hoteldirektorin Dr. Hülsebusch und Zimmermädchen Stefanie im Doppelzimmer von Adam und Yvonne auf; jetzt ist das Durcheinander komplett. Am Ende wirft Adam Damian und Josef aus dem Zimmer.

Gegen Ende der unterhaltsamen Komödie in drei Akten bringt der letzte Akt alles ans Licht. Gott und Teufel sind in ein Zwiegepräch vertieft. „Alle Seelen“ sagt Gott zum Teufel, „sind bei mir im Himmel, die paar die du hast, Satan, die haben wir sowieso nicht wollen.“ Und. „Ein Sinnspruch aus der Religion hilft in jeder Situation.“