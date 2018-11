Auf Gut Dünken galoppieren nicht nur die Pferde

In rasantem Tempo hat das Ebenweiler Theäterle die absurde Geschichte derer von Dünken präsentiert. Wogen inniger Gefühle, gemischt mit Rauchschwaden, getoppt von einer schicksalhaften Schwangerschaft, fesselten das begeisterte Premierenpublikum.

Auf der noblen Sommerterrasse (Bühnenbau: Walter Dobler, Bühnenmalerei: Helmut und Stefan Krattenmacher) spielten sich in 120 Minuten mehr Dramen ab, als in einem ganzen Jahr „Verbotene Liebe“.

Während sich Dunja und Dagobert von Dünken (Eva Walling und Holger Baur) zu Beginn des Stückes als liebendes Paar Luftküsse zuhauchen, ihrem als Baby entführten Sohn Didi nachtrauern und sich auf die Rückkehr ihrer Tochter Dörte (Eva Lupberger), die in Köln Pferdezucht und Wirtschaftswesen studieren sollte, freuen, brennen auf ihrem Gestüt die Stallungen bis auf die Grundmauern nieder. Oberstallbursche, Kettenraucher und Frauenheld Toby Torf (Josef Staudacher) verliebt sich, trotz eindringlicher Warnung vonseiten Dagoberts, in die schöne Dörte, die ihrerseits sofort eine unerklärlich tiefe Bindung zu Toby spürt. Auf dem Gestüt ihrer Eltern trifft Dörte ihre alte Liebe wieder: Jockey Jacky (Erwin Ermler). Und auch zu ihm verspürt sie sofort wieder diese unerklärlich tiefe Bindung.

Dann überschlagen sich die Ereignisse. Dörte will das gute Gut nicht übernehmen, Dagobert trinkt vergifteten Whisky, Tierärztin Doktor Kosak (Elke Clarus) kann ihn jedoch in letzter Sekunde vor dem Tode retten und Jockey Jacky verfolgt den flüchtenden Toby Torf, ohne zu ahnen, dass der Sattelriemen durchgeschnitten ist.

Gibt es einen Attentäter oder gar eine Attentäterin auf Gut Dünken? Wer hat den Whiskey vergiftet? Und wer hat eigentlich damals Didi entführt? War es Erzfeind Baron Bonito Baronni (Rainer Sommer)? Warum glaubt der Baron mit Orélie Olala (Irmgard Dobler) ein Ass im Ärmel zu haben? Oder gibt es am Ende nur eine Person, die all diese Fragen beantworten kann? Das wäre dann ja wohl die Haushälterin derer von Dünken, Frau Kalbfleisch (Christa Baumann), die nach eigener Aussage die Familiengeheimnisse bis ins letzte Detail und bis hin zu den Ur-Ur-Urahnen kennt.

Und was hat es mit den Grautier (Mathias Waetzig) auf sich, das die Moderatorin (Irmgard Dobler) aus der Fassung bringt? Der Ausgang der Geschichte hat das gespannte Premierenpublikum dann doch in Erstaunen versetzt. „Des hätt’ i jetzt it denkt“, meinte ein Theaterbesucher. Ja, die von Dünkens darf man nicht unterschätzen.