Auch die Schwarzen Witwen kommen an Grenzen

Einen vergnüglichen Nachmittag im vollen, katholischen Gemeindehaus in Altshausen haben die vielen, bunt gekleideten Narren beim Ball des Frauenbunds erlebt. Selbst die hohe Geistlichkeit sowie der Bürgermeister waren im Fasnetshäs erschienen.

Die Hosenshow eröffnete den bunten Nachmittag. Die teilweise extravaganten Modelle aus verschiedenen Epochen wurden mit live gesungenen Liedern vorgeführt: Liebestöter, Pluderhose oder auch die „Hose mit dem Schlitz, die Jugend heute lacht vielleicht und denkt es ist ein Witz“.

Beim Auftritt der schwarz gekleideten Witwen schien es zunächst gar nicht lustig zu werden. Sie hatten ihren nicht mehr zu ertragenden „Ollen“ mit etwas Nachhilfe ins Jenseits befördert. „Doch er sprach, mei Mama kocht halt besser, hoppela, er stolpert in mein Küchenmesser“ oder „mit einer flog er dann sogar nach Bali, zur Heimkehr gab es Wurstsalat mit Zyankali“. Doch nach dem Knast zeigt ein junger Papagallo den abenteuer- und unternehmungslustigen Witwen während der Italienreise die Grenzen auf, weil „der jung und fit ist, der steht doch nicht auf Zellulitis“. Die singenden Witwen ernteten für ihren Auftritt viel Beifall. Für eine Zugabe mussten sie abermals auf die Bühne.

Fritz, der Musikant, sorgte immer wieder für Abwechslung und brachte den ganzen Saal in Stimmung mit bekannten Fasnetsliedern. Kräftig sangen und schunkelten alle mit, unterstützt von einigen wenigen Männern, die sich angesichts der weiblichen Überzahl ins Gemeindehaus getraut hatten. Spannung versprach der Titel „Heiße Höschen“. Das auswendig und in Reimform gut Vorgetragene endete schließlich mit einem eigenen, genähten Höschen. Da blieb nichts Zweideutiges übrig, so bieder endete der Vortrag: das Röschen wollte doch wirklich nur ein warmes Höschen für den Winter. Röschen wurde von den Zuschauern mit viel Applaus belohnt.

Nach dem reichhaltigen Kuchenangebot bekam in der Pause doch mancher Appetit auf etwas Herzhaftes. Mancher ließ sich die knackigen Saiten schmecken.

Aber schon ging das Programm weiter. Wie kann man die Ruhe bewahren, wenn der aufgeregte Bua die Nachbarn um Hilfe bittet: „Schnell, schnell, der Heuwagen ist umgekippt.“ Nach dem Rat der Nachbarinnen, den Vater zu holen, endet der kurze Auftritt mit dem Satz: “Das ist es ja, der liegt unter dem Heuwagen.“

In der Kürze liegt die Würze. Eine reiche Auswahl an sehr guten, modernen Kleidern, aber auch Mode aus dem 20. Jahrhundert hing im Second-Hand-Shop. Zwei Kundinnen machten sich lustig und äußerten sich spöttisch über die vornehme Frau Bächtle, die ja angeblich „nur in den besten Modehäusern in Stuttgart ihre Garderobe kaufte“. Ungewollt kam alles ans Licht, peinlich für Frau Bächtle, während bei den beiden anderen Kundinnen die Schadenfreude und das Gelächter groß waren.

Zug durchs Gartentürle

Heftig wehrte sich die resolute Häuslebesitzerin gegen den verrückten Plan der Deutschen Bahn, Gleise durch ihren Garten legen zu wollen. Sie müsste dann ständig ihr Gartentürle auf- und zumachen. Genervt gab der Beamte auf. Nach einem erfüllten und frohen Nachmittag machten sich die ersten Besucher auf den Heimweg. Ihren Gesichtern entnahm man die Freude und gute Laune. „Schee war’s.“