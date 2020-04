Arbeiten auf Dorfplatz in Ebersbach gehen voran

Die Arbeiten für den neuen Dorfplatz in Ebersbach gehen in großen Schritten weiter voran. Einiges an Erdbewegungen ist bisher schon geschehen, und so manches ist noch zu bewegen, teilt die Gemeinde mit.

Bis Ende Mai/Anfang Juni dieses Jahres wird demnach eine neue, lebendige Dorfmitte im Kernort der Gemeinde Ebersbach-Musbach entstehen und dem Gebäude-Ensemble um Rathaus, Kirche, Pfarrhaus und Schwesternhaus ein frischer Anstrich verpasst – hell, funktional und barrierefrei. Kinder, Familien, Jung und Alt sollen sich wohlfühlen, und die Dorfmitte der Platz und die offene Begehungsstätte für alle sein.