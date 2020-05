April-Wetterfoto zeigt den Altshausener Weiher

Die SWR-Sendung „Landesschau Baden-Württemberg“ hat am vergangenen Donnerstag einen Wetterbeitrag aus der Umgebung Altshausens gesendet. Denn am Altshauser Weiher sei das Wetterfoto des Monat April entstanden, aufgenommen von Gerhard Dutschke, teilt der Sender mit. Der Beitrag könne noch in der ARD-Mediathek (www.ardmediathek.de) angeschaut werden.

Jeden Monat können die Zuschauer des Magazins laut Mitteilung online über Wetterfotos abstimmen, die an die Redaktion geschickt wurden. Der Hobbyfotograf aus Oberschwaben habe bereits in der Vergangenheit gelegentlich Schnappschüsse eingeschickt und sogar einige Male gewonnen. Wetterreporter Harry Röhrle hatte Gerhard Dutschke am Altshauser Weiher getroffen, wo bei Sonnenuntergang das Gewinnerfoto entstanden ist.

Die Landesschau-Wetterreporter Natalie Akbari, Michael Kögel, Thomas Miltner, Harry Röhrle und Michael Kost seien täglich mit einem Kamerateam in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs unterwegs. Seit September 2002 gehe das Wetterreporter-Team den Fragen nach: Wo verspricht das Wetter beeindruckende Landschaftsaufnahmen? Wo lässt sich ein besonderes Wetterphänomen beobachten? An welchen Orten können die Reporter die Wetterlage exemplarisch erklären? Solche Fragen würden darüber entscheiden, wo die Wetterreporter tagesaktuell den Wetterbericht für „Landesschau Baden-Württemberg“ drehen.