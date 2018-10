Anlieger in Altshauser Wohngebiet wünschen sich Spielstraße

Anlieger aus der Straße Im Vogelherd im Wohngebiet „Schönenberg IV“ wünschen sich, dass ein Bereich der Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich umgewandelt wird, umgangssprachlich auch Spielstraße genannt. Bei drei Gegenstimmen vertagte der Gemeinderat Altshausen in seiner jüngsten Sitzung die Entscheidung darüber. Allerdings steht das Landratsamt, das eine Änderung genehmigen müsste, der Idee skeptisch gegenüber. Anlieger des Vogelherds hätten eine Spielstraße beantragt, informierte Bürgermeister Patrick Bauser. Autos würden nämlich in dem fraglichen Bereich mit sehr hoher Geschwindigkeit fahren, würden die Anlieger ihren Antrag begründen, berichtete Bauser. „Jetzt gibt es wohl neun Kinder in diesem Bereich, die unter sechs Jahren sind“, erläuterte er weiter. Den Anliegern sei auch bewusst, dass ihre eigenen Autos nach Einführung einer Spielstraße nicht mehr dort geparkt werden dürften. „Klar ist bei einer Spielstraße: Sieben Kilometer die Stunde, also Schrittgeschwindigkeit“, sagte Bauser weiter.

Landratsamt hat das letzte Wort

Auch wenn die Gemeinde dem Antrag der Anlieger zustimmen würde, hätte das letzte Wort das Landratsamt. Und das ist skeptisch, wie Bauser durchblicken ließ. „Es ist davon auszugehen, dass das Landratsamt dem Antrag wahrscheinlich nicht stattgeben wird“, sagte Bauser, vorausgesetzt, die Gemeinde stellt einen entsprechenden Antrag.

Begründen würde das Landratsamt das unter anderem damit, dass der Vogelherd eine Zubringerstraße sei. Auch gebe es eine Richtlinie, die besage, dass verkehrsberuhigte Bereiche baulich entsprechend gestaltet werden müssten, beispielsweise mit Pflanzkübeln.

Das Landratsamt mache keine großen Hoffnungen, fasste Bauser die Reaktion der Behörde zusammen. Gemeinderat Martin Kiem (CDU) sprach sich für den Wunsch der Anlieger aus. Er erinnerte daran, dass in dem ursprünglichen Bebauungsplan in dem fraglichen Bereich ein Wendehammer, also eine Art Sackgasse, geplant worden sei. Doch dann entstand letztlich eine Straße ohne Wendehammer. „Es gab damals schon Einsprüche“, sagte Kiem. Es habe dann eine Versammlung gegeben, noch in der Zeit von Bürgermeister Kurt König, in der den Anliegern zugesagt worden sei, dass ein verkehrsberuhigter Bereich eingeführt werden könne falls es einmal Probleme geben sollte.

Erhebliche Konsequenzenfür die Anlieger

Wenn 100 Prozent der Anlieger für den verkehrsberuhigten Bereich wären, frage sich Kiem: „Warum sollte ich mich als Gemeinde dagegenstellen?“ Klaus Pfaff (Freie Wähler) war anderer Meinung. „Ich sehe das eher ein bisschen kritischer“, sagte er.

Womöglich würden dann Anlieger in anderen Altshauser Wohngebieten auch sagen: „Ja, wollen wir dann auch.“ Hugo Hess (Freie Wähler) machte darauf aufmerksam, dass es rechtlich für die Anlieger erhebliche Konsequenzen haben könne wenn der Bereich eine Spielstraße wird, beispielsweise wenn mal ein Unfall geschehe. Michael Amann (CDU) wies darauf hin, dass womöglich drei Viertel des Verkehrs im Vogelherd ja aus den Anliegern selber bestehe – sprich, die Anlieger könnten sich untereinander verständigen, langsamer zu fahren. Er bemerkte auch, dass sich die bisherige Rechts-vor-links-Regelung ändern würde bei einer Neuregelung, sprich die Autofahrer der Hermannus-Contractus-Straße hätten dann Vorfahrt gegenüber einer Spielstraße Vogelherd, was dann wiederum auch die Geschwindigkeit steigern könnte.

„Ich kann durchaus nachvollziehen, dass junge Familien etwas für ihre Kinder tun wollen“, sprach sich Goetz Lohrmann (CDU) für den Wunsch der Anlieger aus. Man erlebe ja, dass es mehr Autofahrer als Kinder gebe, fügte er ironisch zu.

Hugo Hess (Freie Wähler) schlug vor, einen Gemeinderats-Beschluss über den Antrag der Anlieger erst zu einem späteren Zeitpunkt zu fassen. Hess beantragte, die Entscheidung zu vertagen, bis das Wohngebiet in diesem Bereich voll bebaut ist. Dann sehe man auch, wie sich die Verkehrsströme tatsächlich verteilen. Bei drei Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat der Vertagung zu.