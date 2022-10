Anhänger gerät während Fahrt ins Schlingern

Auf der B 32 zwischen Blitzenreute und Altshausen ist am Donnerstag gegen 15.45 Uhr der Anhänger eines 22-jährigen Seat-Fahrers in Schlingern geraten. In der Folge geriet das Zugfahrzeug laut Polizeibericht ins Schleudern und drehte sich um die eigene Achse.

Dadurch riss die Anhängerkupplung ab und der Anhänger, auf dem ein BMW geladen war, kam an der Leitplanke zum Stehen. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, auch der Gegenverkehr wurde nicht gefährdet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro beziffert.