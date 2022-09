Angler stellen Einbrecher auf frischer Tat

Nicht mit zwei Angler gerechnet haben Einbrecher am frühen Sonntag, die sich an einem Kiosk am Königseggsee zu schaffen gemacht haben. Das teilt die Polizei mit. Die angelnden Brüder im Alter von 23 und 31 Jahren waren kurz nach 2 Uhr auf dem See unterwegs, als sie auf Taschenlampen an dem Kiosk aufmerksam wurden. Sie begaben sich zu dem Gebäude und konnten beobachten, wie eine 28-Jährige und ihr 37 Jahre alter Komplize versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Kurzerhand stellten sie die Einbrecher und verständigten die Polizei, die das Duo festnahm und zum Polizeirevier verbrachte. Beide Tatverdächtigen haben nun mit Strafanzeigen wegen des versuchten Einbruchs zu rechnen.