Am Gumpigen drohen die Narren mit Haft

Pünktlich zum Gumpigen ziehen die Inhaftierungskommandos durch Altshausen und Umgebung. Neun Gruppen sind es mittlerweile, die rund 350 Haftbefehle verteilen – den Brauch gibt es nun seit 60 Jahren.

Finanzielle Nöte brachten die Narrenzunft – damals noch unter dem Namen Narrhalla – auf die Idee der Verhaftung. Es fehlte Geld für Originalmasken und so überlegten die Narren sich, Leute zu verhaften, die sich gegen eine Spende wieder freikaufen konnten. „Das hat sich dann schnell professionalisiert“, erinnert sich Zunftrat Marc Mohr, der die Verhaftungen koordiniert. 1958 gestaltete Paul Menold den ersten richtigen Haftbefehl. Die Gestaltung wurde unter Max Lutz rasch aufwendiger, Anfang der 90er-Jahre löste Uta Lachenmayer ihn ab. „Im Laufe der Zeit wurde er immer ausgereifter und witziger und karikiert nun schon seit Jahren ein ortspolitisches Thema“, schreibt Heimatforscher Elmar Hugger in „Fasnacht in Altshausen“. Viele Jahre seien die Haftbefehle noch von Schülern angemalt worden, danach hätten Zunfträte dies übernommen.

Arrestwagen mit Gelblicht und Sirene transportiert Inhaftierte

Ursprünglich wurden die Inhaftierten ins Haftlokal gebracht, wo gemeinsam gegessen und getrunken wurde. Urig: Franz Fuchshuber baute einige Zeit lang seinen Kleinbus zum Arrestwagen um, in dem er die Inhaftierten mit Gelblicht und Sirene transportierte. „Mittlerweile hat sich das sehr in die einzelnen Häuser verlagert“, berichtet Mohr. Oft träfen sich mehrere Bürger, denen mal wieder Haft droht, privat. Das erleichtert den Narren aber auch die Arbeit, denn so können sie oft mehrere Haftbefehle auf einmal aussprechen. Nach wie vor müssen die Verhafteten sich aber freikaufen. „Es ist für uns noch immer eine wichtige Einnahmequelle, aber das Geld steht nicht mehr so wie früher im Vordergrund“, berichtet Mohr. Damit jeder seinen individuellen Haftbefehl bekommt, wird das Original in der jeweils benötigten Anzahl kopiert. Seit einigen Jahren entwirft die Künstlerin Kerstin Stöckler die Karikatur. Zunftmitglieder übernehmen die aufwendige Kolorierung – rund eine Stunde investieren sie pro Haftbefehl.

Informantennetz hilft bei der Suche nach Haftgründen

Eine der größten Herausforderungen ist es, Haftgründe zu finden. Witzige Anekdoten oder kleine Verfehlungen, welche die Inhaftierten sich im Lauf des vergangenen Jahres zu Schulden kommen lassen haben, sollen es jeweils sein. Weil die Narren aber nicht jeden Einzelnen so gut kennen, haben sie sich ein großes Netz an Informanten aufgebaut. Und eigentlich können die Inhaftierten wohl über den Grund auch immer selber schmunzeln. „Denn bloßstellen wollen wir natürlich niemanden, eben nur wie bei Narren üblich, den Spiegel vorhalten“, berichtet Mohr. Das scheint auch bislang immer gut geklappt zu haben, denn Beschwerden von beleidigten Bürgern sind ihm nicht bekannt. Eher das Gegenteil ist der Fall: „Die meisten fühlen sich geehrt, dass sie verhaftet werden“, sagt der Zunftrat. Und das wird sicher auch wieder am heutigen Gumpigen der Fall sein.