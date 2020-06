Altshauser Weiher startet in die Saison

Mit coronabedingter Verspätung startet die diesjährige Freibadsaison erst am Freitag, das geht aus seiner Pressemitteilung des Bürgermeisteramtes hervor. Mit einem Hygienekonzept soll das Baden im Naturfreibad am „Alten Weiher“ in Altshausen ermöglicht werden. Allerdings ist der Zugang zum Freibad nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Diese sind: schriftliche Angabe des Namens und Vornamens, der Adresse sowie der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Die Verantwortlichen haben zwei Stehtische im Eingangsbereich positioniert, an welchem die Vordrucke ausgefüllt werden können. Das Formular muss beim Eintritt an der Kasse abgeben werden. Die ausgefüllten Formulare werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet, teilen die Organisatoren mit.

Beim Eintritt erhält jeder Besucher einen dreieckigen blauen Chip, der beim Verlassen wieder an der Kasse abgegeben wird. Mit dieser Maßnahme wird die maximale Personenanzahl von 600 Besuchern kontrolliert. Falls es zu einer Warteschlange im Bereich des Zugangs zum Freibad kommen sollte, muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Zur Orientierung sind Boden-Abstandsmarkierungen angebracht.

Im Bereich der Liegewiese muss ein Abstand von 1,50 Metern zum nächsten Liegeplatz eingehalten werden. Diese Bestimmung gilt nicht für Familien-/Haushaltsangehörige und Paare. Allerdings müssen auch diese Personengruppen zum nächsten Liegeplatz den Mindestabstand einhalten. Im Eingangsbereich und in den sanitären Anlagen gibt es Handdesinfektionsspender. Im Freibad finden die Gäste weitere Hinweisschilder, die das Benutzen der Spielgeräte und Freibadanlagen regeln. Das Beachvolleyballfeld ist bis auf weiteres gesperrt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Neuerungen und Verbesserungen im Naturfreibad. So wurde der gesamte Freisitzbereich mit neuen Platten ausgestattet. Viele helfenden Hände und Spenden haben im Vorfeld dazu beigetragen, dass die neu überdachte Freisitzanlage im Bereich des Kiosks rechtzeitig fertig wurde. Die Sonnenschutzsegel im Bereich des Sandstrands wurden um ein weiteres Sonnensegel ergänzt. Selbstverständlich steht ab kommenden Freitag auch das Kiosk-Team parat.