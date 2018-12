Altshauser Kinderfest feiert runden Geburtstag

Beim Christkindlesmarkt am ersten Dezemberwochenende möchte der Kinderfestausschuss nicht nur Bücher und Krüge verkaufen, sondern auch schon Festabzeichen und Bändel für eine Verlosung. Denn es gibt im kommenden Sommer vom 28. Juni bis 1. Juli etwas Besonderes zu feiern: Dass seit 70 Jahren regelmäßig das Kinderfest in Altshausen stattgefunden hat.

Im Jahr 1853 soll erstmals zu einem Kinderfest in Altshausen eingeladen worden sein. „Es sollte aber nur bei gutem Wetter stattfinden und daher fiel es womöglich aus, weil wir weder Wetterdaten noch irgendwelche Berichte zur Veranstaltung haben“, sagt Thomas Strobel, der mit Hauptamtsleiter Dieter Heske, den Kinderfestausschuss leitet. In unregelmäßigen Zeitabständen habe es immer mal wieder ein Fest für Kinder im Dorf gegeben. Fest steht aber, dass es seit Ende der 1950er-Jahre alle zwei Jahre stattfindet.

Beim Programm halten die Organisatoren an dem Bewährten fest, aber ergänzen es hier und da. So wird es am Freitag erstmals ein „Festival der Blasmusik“ geben. Dabei sollen zunächst drei Kapellen nacheinander auftreten, sollen Stimmung und gute Laune verbreiten. Damit es keine lange Umbauzeiten und ohne Unterbrechung Musik gibt, werden zwei Bühnen aufgebaut. Eine Fachjury und das Publikum wählen zwei Kapellen aus, die anschließend gemeinsam musizieren müssen. „Wie sie das machen, ist ihnen überlassen. Hauptsache ist, dass sie die Besucher bei Laune halten“, sagt Strobel. Welche Kapellen beim Festival auftreten, steht noch nicht endgültig fest. „Den Freitag haben wir beim Programm ursprünglich mit ins Boot geholt, um etwas für die Jugend anzubieten. Das wurde aber nicht so stark angenommen und nun probieren wir mal die Blasmusik aus“, sagt Heske. Einlass zum Festival im Zelt gibt es nur mit dem Festabzeichen.

Die „Dirndl- und Lederhosenparty“ steigt am Samstagabend im Festzelt. Mit Festabzeichen gibt es reduzierten Eintritt von sechs Euro. Am Samstag ist außerdem neu eine Aktion für Familien auf dem Festplatz geplant, aber noch nicht endgültig in trockenen Tüchern.

Am Sonntag gibt es um 12.45 Uhr vor dem Seminargebäude einen Festakt mit Gesamtchor aller Musikkapellen, um 70 Jahre Kinderfest seit 1949 zu feiern. Im Anschluss startet der Festumzug. Abends im Festzelt werden die Preise eines Kinderfest-Gewinnspiels verlost. Dazu gibt es in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ nummerierte Bändel, die es ab Samstag zu kaufen gibt. Welche attraktive Gewinne es gibt, verraten die Organisatoren am Wochenende auf dem Christkindlesmarkt. Am Montag gibt es das klassische Programm unter anderem mit Spielen, Ballonstarts und Zauberer. Aus Anlass des runden Geburtstags gibt es vom 24. Mai bis 28. Juli – dem Sonntag des Marktplatzfestes – im Foyer eine Ausstellung zur Geschichte des Kinderfestes.

Seit 1949 gibt es auch einen Ausschuss, der sich um die Organisation des Festes kümmert. Nach längerer Vakanz in der Doppelspitze des Vorsitzes, hat Thomas Strobel offiziell den Platz neben Dieter Heske eingenommen. Über die Unterstützung ist der Hauptamtsleiter sehr froh. „Ich arbeite zwar schon lange im Rathaus und im Ausschuss mit, aber bin hier als Saulgauer nicht so tief verwurzelt. Mit einem Einheimischen, der auch viele junge Leute kennt, ist das natürlich viel besser“, sagt Heske. Strobel ist mit dem Fest schon seit Kindertagen verbunden. Denn sein Vater Kurt Strobel hat sich mehr als 30 Jahre lang um den Umzug gekümmert. „Bis 1989 bin ich selber mitgelaufen und beim nächsten Kinderfest habe ich schon bei der Umzugsaufstellung geholfen“, erinnert sich Thomas Strobel. Er hofft, dass sich noch weitere Altshauser finden, die etwas Arbeit übernehmen würden. Etwa fehlen noch Ansprechpartner für Programm und Öffentlichkeitsarbeit. „Viele Dinge laufen ohnehin schon, aber es ist wichtig, dass jemand den Überblick behält“, sagt Strobel. Wer Interesse hat, kann sich direkt am Wochenende am Stand auf dem Christkindlesmarkt informieren.