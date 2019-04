Altshausen widmet den Partnerstädten einen Platz

An der Kreuzung von Ebersbacher Straße und Hauptstraße in Altshausen wird derzeit fleißig gearbeitet. Die Fläche auf der einst das sogenannte Haus Figel stand, soll zum Platz der internationalen Städtepartnerschaften werden. Die öffentliche Einweihung findet am Sonntag, 12. Mai, ab 14 Uhr statt.

Auf dem Areal sind Bepflanzungen und Bänke geplant. Tafeln sollen über die Partnergemeinden informieren. Im Mittelpunkt aber steht eine Skulptur des Künstlers Reinhard Scherer. Im vergangenen Herbst war sie Teil der Ausstellung auf dem Marktplatz und soll nun – wie auch schon das Werk von Robert Schad – als Dauerleihgabe des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke ihren Platz in Altshausen haben. Die Skulptur mit dem Namen „Moment der Balance“ passt für Bürgermeister Patrick Bauser sehr gut an diese Stelle, die den internationalen Städtepartnerschaften gewidmet sein wird. „Viele Anhänger von Europa sehnen sich zurzeit danach, dass sich die europäischen Mitgliedsstaaten wieder in einem Moment der Balance auf ihre Gemeinsamkeiten besinnen, um zusammen die anstehenden internationalen, globalen Aufgaben- und Problemstellungen in Frieden zu lösen“, schreibt er in einer Ankündigung für den 12. Mai.

Mehrere Zufälle

Auch wenn es zwar so wirken könne, als sei diese Symbiose von Kultur und Standort von langer Hand geplant, waren es doch eher Zufälle, die dazu geführt haben. Denn als der Zweckverband die Skulptur erworben hatte, wusste die Gemeinde noch nichts von der Dauerleihgabe. Und auch der Einfall, sie auf dem neuen Platz der internationalen Städtepartnerschaften zu präsentieren sei sehr kurzfristig gekommen. Zufälliger Weise liegt Altshausen fast genau in der Mitte seiner beiden Partnerstädte Bicske in Ungarn und Sausset-les-Pins in Frankreich. So scheint der Platz für eine Skulptur mit dem Namen „Moment der Balance“ wie geschaffen zu sein. „Es freut uns, dass wir mit dem neuen Platz der internationalen Städtepartnerschaften auch ein kleines Zeichen in unserer Gemeinde setzen können, dass wir zu Europa stehen“, so Bauser.

Die Einweihung des Platzes mit offizieller Übergabe des Kunstwerks beginnt um 14 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Patrick Bauser. Gegen 14.15 Uhr gibt der Künstler Reinhard Scherer Informationen zum Kunstwerk „Moment der Balance“. Landrat Harald Sievers spricht gegen 14.35 Uhr ein Grußwort und übernimmt im Namen des Zweckverbands Oberschwäbische Elektrizitätswerke die offizielle Übergabe der Skulptur an die Gemeinde. Im Anschluss werden Vertreter aus den Partnerstädten Bicske und Sausset-les-Pins Grußworte sprechen. Die Veranstaltung wird von einer Formation der Musikkapelle Altshausen musikalisch umrahmt. Für das leibliche Wohl sorgt die Landfrauengruppe Altshausen.