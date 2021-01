Altshausen plant Waldkindergarten am Festplatz

Ergänzend zu den beiden Kindertageseinrichtungen soll es auch in der Gemeinde Altshausen einen Waldkindergarten geben. Dafür hat der Gemeinderat sich am Mittwochabend ausgesprochen. Die Trägerschaft sollen die Johanniter übernehmen, die unter anderem bereits Waldkindergärten in Bad Saulgau, Ebenweiler und Ravensburg betreiben.

Aktuell sind sowohl das Kinderhaus Selige Ulrika als auch der Kindergarten St. Michael voll belegt. „Wir müssen weitere Plätze schaffen und da es Anfragen für einen Waldkindergarten gibt, macht es Sinn, ein entsprechendes Angebot zu machen“, sagt Bürgermeister Patrick Bauser. Als Standorte hatten Verwaltung und Gemeinderat vorab verschiedene Plätze in Betracht gezogen: Das Ried im Bereich der Kleintierzuchtanlage oder dem Bauhof, die Ravensburger Straße hinter dem Sportplatz, das Jugendheim und den Festplatz. Die meisten Vorteile bot schließlich der Festplatz, da das Gelände eben und die Waldstruktur ideal ist. Es können Spiel- und Bewegungsbereich abgegrenzt werden, das Gelände ist wohnortnah und durch den Festplatz gibt es eine gute Zufahrt sowie Parkmöglichkeiten. „Bei Bedarf können auch Strom und Wasser ohne allzu großen Aufwand angeschlossen werden“, sagt Bauser.

Die bisherigen Betreuungseinrichtungen sind in Trägerschaft der katholischen Kirche. Den Waldkindergarten sollen die Johanniter übernehmen. „Einerseits wollen wir dem Grundsatz der Trägervielfalt nachkommen, andererseits sind die Johanniter auf das Thema Waldkindergarten spezialisiert“, sagt Bauser. Auch um das Personal wird der Träger sich kümmern. Ein Trägervertrag zwischen Gemeinde und Johanniter muss noch geschlossen werden, ebenso ein Gestattungsvertrag mit dem Waldbesitzer, der aber Zustimmung signalisiert hat.

Geplant ist eine Gruppe für Kinder ab drei Jahren mit 20 Plätzen und Betreuungszeiten von sechs Stunden am Tag. Zudem soll es eine Spielgruppe für Zwei- und Dreijährige mit zehn Plätzen geben. Diese soll an drei Tagen pro Woche jeweils 4,75 Stunden geöffnet sein. Aus baurechtlichen Gründen wird der Waldkindergarten außerhalb des geltenden Bebauungsplans, der für das Festplatzgelände gilt, geplant. Somit rückt der Kindergarten etwas weiter in den Wald hinein, da sonst eine Bebauungsplanänderung erforderlich wäre. Als Schutzhütten sind wie in vielen anderen Einrichtungen Bauwagen vorgesehen. Zudem haben sie den Vorteil, dass sie im Gegenteil zu festen Gebäuden bei Bedarf versetzt werden können. Die Gemeinde plant die Anschaffung von zwei Wagen für jeweils rund 60 000 Euro. Da mit einer Lieferzeit von rund sechs Monaten gerechnet wird, ist ein Start des Waldkindergartens nach den Ferien Mitte September geplant.