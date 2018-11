Altshausen macht bei Kunstprojekt mit

Die Gemeinde Altshausen beteiligt sich im kommenden Jahr an dem Projekt „Von Ort zu Ort“. Dabei werden in Oberschwaben Skulpturen des Stahlbildhauers Robert Schad gezeigt. Bei zwei Gegenstimmen war die Mehrheit im Rat für die Teilnahme und eine Kostenbeteiligung von 1000 Euro.

Im kommenden Jahr sollen unter dem Titel „Von Ort zu Ort“ in 30 Kommunen Schad-Skulpturen stehen. Das Projekt wird mit der Unterstützung der Landkreise Alb-Donau, Biberach, Friedrichshafen, Ravensburg und Sigmaringen sowie der Gesellschaft Oberschwaben und der Stiftung Baden-Württemberg durchgeführt. In einem Katalog soll auf Werke und Schaffen des Künstlers eingegangen werden.

Der Künstler hat diese Art Ausstellung bereits in Frankreich in der Bretagne und in der Region Metz-Saarlouis sowie in Portugal gemacht. Nun werden im kommenden Jahr 50 Skulpturen in 30 Gemeinden in Oberschwaben, darunter Schloss Achberg, Kloster Ochsenhausen, Biberach, Bussen, Friedrichshafen, Heuneburg, Ravensburg, Schloss Waldburg und Wolfegg gezeigt. Die Kunstwerke sollen nicht irgendwo stehen, sondern immer Bezug zur Kulturregion Oberschwaben nehmen. Der Gemeinderat in Scheer hatte eine Beteiligung an dem Projekt bereits abgelehnt (SZ berichtete).

Frank Binder (CDU) sprach sich für die Teilnahme aus. „Wir hatten schon eine Schad-Ausstellung und haben hier noch eine Skulptur stehen. Es ist die logische Konsequenz mitzumachen.“ Franz Raisle (FWV) sah das anders: „Da sehe ich keinen Nutzen für uns. Bei weniger Kostenbeteiligung wäre ich einverstanden.“ Bei zwei Gegenstimmen der FWV war die Mehrheit für die Teilnahme.

Aufgrund der Bauarbeiten am Bürgersaal wird die in Altshausen vorhandene Skulptur umgesetzt, damit sie nicht beschädigt wird. Für die rund 1,5 Jahre Bauzeit soll sie auf einer Grünfläche am Marktplatz stehen. „Daher wurde das Fundament an der Skulptur vor der Alten Post auch schon freigelegt. Der Künstler wird am 19. Dezember in Altshausen sein, um beim Umsetzen und richtigen Aufstellen zu unterstützen“, kündigte Bürgermeister Patrick Bauser an.