Altshausen holt die ersten Punkte in der Verbandsliga

Zwei ganz wichtige Siege haben die Tischtennisfreunde Altshausen am Wochenende holen können. In der Verbandsliga schlug Altshausen I den TTC Mühringen 9:1 und sorgte für eine exzellente Heimpremiere. Im Spitzenspiel der Bezirksliga ließ Altshausen II dem Mitfavoriten 1. TTC Wangen beim 9:2 keine Chance und ist nun erster Anwärter auf den Aufstieg in die Landesliga.

In der Verbandsliga konnte Altshausen nach zwei Auswärtsniederlagen erstmals punkten. Allerdings war der TTC Mühringen kein echter Prüfstein, denn die Gäste hatten ihren ungarischen Spitzenspieler Marton Marsi nicht einfliegen lassen. Die Tischtennisfreunde kamen anfangs nur schwer ins Spiel. In den Eingangsdoppeln spielten zwar Dachs/Jagst erneut souverän auf (3:1 gegen Pachelhofer/Kern), doch Ocko/Wenger kamen nur mit Mühe zu einem 3:2 gegen Rahberger/Schmidt, während Blanar/Zech mit 0:3 gegen Bolanz/Schüle unterlagen.

Doch in den nachfolgenden sieben Einzeln zeigte sich Altshausen eindeutig überlegen und überließ Mühringen keinen einzigen Punkt. Petr Ocko punktete mit guten Leistungen gegen Mario Pachlhofer (3:0) und Till Rahberger (3:1). Frantisek Blanar spielte taktisch klug gegen Mühringens Nummer eins Till Rahberger und belohnte sich mit einem 3:0-Erfolg. Nico Wenger setzte seine hervorragende Serie mit einem 3:1 über Jan Schmidt fort. Damian Zech bewies beim 3:1 gegen Torsten Kern, dass er ein ganz wichtiges Element dieser Mannschaft ist. Am dritten Paarkreuz demonstrierten Karl Dachs (3:0 gegen Mark Schüle) und Wolfgang Jagst (3:0 gegen Frank Bolanz) ihre Spielstärke, sodass das 9:1 am Ende nicht nur verdient war, sondern auch bewies, dass Altshausen zu den guten Teams in der Verbandsliga zu rechnen ist. Dennoch werden an den nächsten beiden Spieltagen mit Stuttgart und Wendlingen Gegner an den Tischen stehen, die zu den vier Spitzenteams dieser Liga zählen. Erneut Punkte zu holen, das wird extrem schwierig sein. Erst danach kommen die vermutlich etwas leichteren Gegner.

In der Bezirksliga stellte sich der noch ungeschlagene TTC Wangen in Altshausen vor. Zu erwarten war ein Spiel auf Augenhöhe. Da Wangen jedoch ohne Spitzenspieler Petr Fischer antrat, war es der spielerischen Klasse der Tischtennisfreunde nicht gewachsen.

In den Eingangsdoppeln setzte sich Altshausen mit 2:1 durch. In den nachfolgenden acht Begegnungen musste lediglich Bernd Pfeiffer dem Wangener Spitzenspieler Stefan Halder gratulieren (1:3). Alle anderen Punkte holte Altshausen, wobei vor allem Gabor Toth in beiden Spitzenspielen überzeugte. Damit liegt Altshausen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Verfolger sind Weingarten und Weiler.