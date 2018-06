Altshausen bereitet sich aufs Kinderfest vor

Das Altshauser Kinderfest fällt in diesem Jahr um einiges größer aus. Denn gleichzeitig wird in Altshausen das Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden Württemberg-Hohenzollern stattfinden. Die Gelben Husaren, die Gastgeber des Landestreffens, erwarten bis zu 2000 Gardisten, die auch am großen Festumzug teilnehmen werden. Die Schirmherrschaft übernimmt Carl Herzog von Württemberg.

Während das Kinderfest wie üblich von Freitag bis Montag stattfindet, ist das Landestreffen von Samstag bis Sonntag anberaumt. „Von den 33 Mitgliedswehren im Landesverband haben 31 ihr Kommen zugesagt“, sagt Albert Steinhauser, Rittmeister der Gelben Husaren. Er freut sich darüber, dass neun berittene Garden dabei sein werden. Die Reiter wollen insgesamt rund 130 Pferde mitbringen, die zum Teil ebenfalls in Altshausen einquartiert werden. „Für die Pferde wird beim ehemaligen Sägewerk ein größeres Stallzelt mit Boxen aufgebaut“, berichtet Steinhauser.

Eine logistische Herausforderung wird aber auch die Unterbringung und Versorgung der Gardisten. Sie werden am Samstag ab 16 Uhr in Altshausen eintreffen und direkt in Massenunterkünfte einquartiert. Schlafplätze werden beispielsweise in der Turnhalle, den Schulen und im katholischen und im evangelischen Gemeindehaus eingerichtet.

Großer Zapfenstreich

Zu den Höhepunkten des Treffens zählt der Große Zapfenstreich mit Serenade am Samstagabend auf dem Marktplatz. Diese militärische Zeremonie wird ähnlich ablaufen wie der Große Zapfenstreich am 80. Geburtstag von Herzog Carl im vergangenen Sommer. Diesmal fällt er sogar noch größer aus. „Wir rechnen mit 700 bis 1000 Teilnehmern auf dem Marktplatz“, sagt Steinhauser. „Das wird ganz schön voll.“ Außerdem wird er räumlich betrachtet exakt andersherum ablaufen. „Die Wehren werden nicht, wie beim Geburtstag des Herzogs, durch die Herzog-Albrecht-Allee marschieren, sondern vom Schloss durch das Seminartor auf den Marktplatz kommen“, sagt der Rittmeister und verspricht ein außergewöhnliches Ereignis. „Vor der Kulisse des Schlosses wird das einmalig schön.“ Die Mengener Wehr werde den Zapfenstreich ausführen.

Die historischen Garden und Wehren werden auch am Sonntag beim Umzug zu sehen sein. Sie schließen sich einfach an den üblichen Kinderfestumzug an. Am Umzug werden nicht nur weit mehr als doppelt so viele Teilnehmer mitlaufen, sondern er wird auch deutlich länger gehen – schätzungsweise drei Stunden. „Für die Zuschauer wäre es eigentlich schöner, wenn wir den Kinderfestumzug und die Garden mischen würden“, sagt Kinderfest-Organisator Thomas Strobel. „Aber dadurch würden sich für die Kinder teils sehr lange Wartezeiten ergeben, und das wollen wir ihnen nicht zumuten.“ Deshalb laufen die Kinder vorweg, dann folgen die Gardisten, die meist noch von ihrem Spielmannszug und ihrem Musikzug begleitet werden. „Normalerweise haben wir bis zu 130 Pferde. Doch mit den Pferden der Gardisten werden es diesmal etwa doppelt so viele sein“, berichtet Hauptamtsleiter Dieter Heske, der außerdem der Vorsitzende des Kinderfestausschusses ist.

Party schon am Freitag

Abgesehen davon, dass das Fest dieses Jahr um das Landestreffen der historischen Bürgerwehren und Stadtgarden ergänzt wird, halten die Organisatoren an bewährten Strukturen fest. Am Programm ändert sich lediglich der Termin für die Dirndl- und Lederhosenparty. Sie fand bisher am Samstagabend im Festzelt statt, wird nun aber wegen des Großen Zapfenstreichs auf Freitag vorverlegt. Außerdem wird ein größeres Festzelt aufgebaut, das bis zu 2000 Besucher fassen kann. „Weil der Energieversorger EnBW eine neue Trafostation errichtet hat, haben wir jetzt eine bessere Stromversorgung“, sagt Strobel. „Deshalb wird es dieses Jahr auch mehr Fahrgeschäfte geben.“

Das Programm: Das Kinderfest beginnt am Freitag, 23. Juni, um 17 Uhr mit Theater und Musik von und für Altshauser Kindern und Jugendlichen in der Mensa der Leopoldschule. Am Freitag ziehen außerdem die Kinderfesttrommler, der Musikverein Altshausen und der Brauereiwagen von Walder Bräu durch den Ort. Um 19.30 Uhr gibt es den Fassanstich mit Bürgermeister Patrick Bauser, anschließend beginnt die Dirndl- und Lederhosenparty mit der Musikgruppe Dirndlknacker.

Am Samstag, 24. Juni, beginnt um 16 Uhr das Räuberschießen. Um 17 Uhr wird auf dem Sportplatz des Fußballvereins das Fußballspiel „Oberdorf gegen Unterdorf“ angepfiffen. Um 20.30 Uhr findet der Große Zapfenstreich auf dem Marktplatz statt. Wer sich für das militärische Zeremoniell nicht interessiert, kann sich im Festzelt von den Waldhauser Musikanten unterhalten lassen.

Für die Wehren und Garden beginnt der Sonntag, 25. Juni, bereits um 6 Uhr mit einem Frühstück im Festzelt. Um 9 Uhr zelebriert Pfarrer Christof Mayer einen Gottesdienst im Festzelt. Um 10.30 Uhr beginnt das Kritikspiel der Musikzüge der historischen Wehren und Garden. Nach dem Essen geht es zum Aufstellungsplatz für den Umzug. Beginn ist um 13.30 Uhr. Es folgen Unterhaltung im Festzelt mit dem Musikverein Berg und Räuberschießen für jedermann.

Die Schüler der Klassen 1 bis 8 nehmen am Montag, 26. Juni, ab den Mannschaftsspielen Teil, die Siebt- bis Zehntklässler nehmen am Räuberschießen teil. Ballonstarts sind um 10 und 11 Uhr auf dem Marktplatz. Der Bauchredner Frank Lorenz, bekannt aus der Fernsehsendung „Das Supertalent“ wird die Kinder mit seiner Puppen-Comedy zuerst im Pausenhof der Förderschule und später im Festzelt unterhalten. Das Kinderfest klingt mit dem Latschefest, das vom Musikverein Altshausen begleitet wird, aus.