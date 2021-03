Altshausen bekommt einen Charger-Cube

Am Freibad in Altshausen strahlt neuerdings ein knallroter Charger-Cube (Anm. d. Red.: Ladewürfel) den vorbeifahrenden Autos und Fahrradfahrern entgegen.

Mit dieser mobilen Containerlösung, können kostenlos bis zu zehn E-Bikes, Scooter und E-Tretroller gleichzeitig aufgeladen werden, das geht aus einer Pressemeldung hervor.

Den Strom gewinnt der Ladecontainer aus auf dem Dach montierten Solarzellen. Der Container ist voll mobil und benötigt keine weiteren Anforderungen, so bleiben die Betriebskosten sehr niedrig. In verschiedenen Ausführungen kann dieser Cube hergestellt und bestellt werden, die Gemeinde Altshausen hat sich für ein auffälliges Rot entschieden, ohne Schließfächer dafür mit zwei zusätzlichen Ladestationen. Seitlich mit zwei festen Elementen und zwei Glasscheiben, so wirkt der Container sehr leicht.

Manche Badegäste werden für diese Ladestation kein Verständnis haben, drei Parkplätze des Freibads sind dem Cube zum Opfer gefallen. Bürgermeister Patrick Bauser und die Gemeinde Altshausen haben sich trotzdem gezielt für diesen Standort entschieden.

Zum einen sollte die Ladestation an einem Radweg liegen und die Gemeinde wolle außerdem viele Gäste des Freibads motivieren mit dem Rad zu fahren. Der Charger-Cube lädt doppelt so schnell wie heimische Steckdosen und der große Vorteil, die Verkabelung für sämtliche Akkus sind installiert. Nur den richtigen Stecker wählen und schon wird das Rad aufgeladen.

Das Projekt Charger-Cube wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nuklearer Sicherheit über die Nationale Klimaschutzinitiative mit zwei Millionen Euro gefördert. Es soll ein flächendeckendes Netz von Ladestationen in Baden-Württemberg aufgebaut werden. Dazu sind zunächst 55 Stationen auf der Schwäbischen Alb und im Vorland geplant. Im Rahmen des Bundeswettbewerbs „Klimaschutz im Radverkehr“ soll eine Ladeinfrastruktur entstehen, die sich vom Allgäu über den Bodensee bis in den Schwarzwald erstreckt und damit den ganzen süddeutschen Raum abdeckt. Altshausen ist im Landkreis Ravensburg die erste Gemeinde, die einen Charger-Cube aufgestellt hat.