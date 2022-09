Albverein Altshausen feiert sein 125-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntagmorgen des 18. Septembers trafen Wanderfreunde aus nah und fern auf dem Bahnhof zum Jubiläumsfest der Ortsgruppe Altshausen des Schwäbischen Albvereins ein. Sie konnten zwischen zwei Wanderungen wählen. Die längere Wanderung führte vom Bahnhof über das Ried nach Hirschegg und zum Altshauser Weiher; die kürzere ging direkt zum Altshauser Weiher und endete in der Heilig-Grab-Kapelle. Dort erhielten die Teilnehmer eine Führung durch die Schloss- und Pfarrkirche.

Beide Gruppen trafen sich anschließend zum Festessen in der Leopoldschule. Nach der Mittagspause begann das Festprogramm. Zur Eröffnung spielte ein Musikensemble des Musikvereins. Der erste Vorsitzende, Franz Rimmele, begrüßte die Festversammlung und erinnerte an die Entstehung des Albvereins und der Ortsgruppe. Dann ging er auf die Ziele des Albvereins ein und wies auf die Festschrift hin. Den Mitgliedern dankte er für ihr Engagement und wünschte, dass es auch in Zukunft noch genügend Leute gibt, die sich für die Ziele des Vereins einsetzen.

Umrahmt von Musikstücken folgten die Grußworte von Frau Regine Erb, der Vizepräsidentin des Schwäbischen Albvereins und Frau Brigitte Bettenmann als Vertreterin des Bürgermeisters. Frau Erb überbrachte die Glückwünsche des Präsidenten Dr. Rauchfuß zum Jubiläum, lobte das Engagement der Ortsgruppe und war besonders von der gelungenen Festschrift angetan. Das Zusammenspiel zwischen Ortsgruppe und Hauptverein sowie die über das Wandern hinausgehenden kulturellen Belange und der Naturschutz sind ihr ein wichtiges Anliegen. Frau Bettenmann überbrachte die Grüße des Bürgermeisters. Auch sie war von der Festschrift begeistert. Die Ziele Natur, Heimat und Wandern sieht sie umgesetzt im besinnlichen Wandern und im Nachdenken über den Ort, in dem man verwurzelt ist – einem Ort, an dem man sich wohl fühlt.

Nach den Reden folgte ein Musikstück und die Einladung zu Kaffee und Kuchen. Danach kam der Höhepunkt des Mittags: der Auftritt des schwäbischen Comedy-Duos „Die Kächeles“. Sie boten Einblick in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe. Mit viel Witz und Ironie treffen frontal unterschiedliche Charaktere aufeinander. Die Zuschauer waren begeistert.

Nach einigen weiteren Musikstücken schloss der erste Vorsitzende die rundum gelungene Feier, bedankte sich beim Musikverein für seinen Einsatz und wünschte allen Teilnehmern einen guten Nachhauseweg.